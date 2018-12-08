Шахназаров покажет девочке, мечтавшей увидеть "Мосфильм", музей киностудии и съемки

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Девочка, чью мечту обещал исполнить на форуме добровольцев России президент РФ Владимир Путин, в субботу посетит "Мосфильм", где сможет увидеть съемочный процесс, а также музей киностудии. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор "Мосфильма" Карен Шахназаров.

"Приехал на студию, скоро должна приехать и девочка, причем с родителями и младшей сестренкой, - отметил Шахназаров. - Мы им покажем киностудию. Пусть мечты сбываются".

Режиссер уточнил, что программа экскурсии будет включать съемки новогоднего "Огонька", которые проходят сейчас в павильоне студии. "Покажем наш музей, студию. Все будет зависеть от самочувствия девочки, мы можем много чего показать", - заметил он.

5 декабря президент РФ Владимир Путин посетил форум добровольцев России и осмотрел стенды благотворительных проектов. Волонтеры рассказали главе государства о проекте "Мечтай со мной", который исполняет желания тяжело больных детей.

К стенду были прикреплены конверты с мечтами этих детей. Любой участник форума может выбрать конверт и исполнить одну мечту. Волонтеры предложили и президенту выбрать конверт. Путин собрал все пять оставшихся желаний и пообещал их исполнить.

Девочке, которая мечтает увидеть мир кино изнутри, Путин пообещал устроить экскурсию по киностудии "Мосфильм" в сопровождении ее директора Карена Шахназарова.