Единороссы проконтролируют обращение с отходами в регионах России

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. "Единая Россия" возьмет под контроль вопросы обращения с отходами в субъектах РФ. Об этом заявил член генсовета партии, председатель комитета Госдумы по экологии и защите окружающей среды Владимир Бурматов в субботу на XVIII съезде "Единой России" в Москве.

По его словам, прежде всего, будет организован партийный мониторинг за работой новой системы обращения с отходами, которая заработает во всех субъектах РФ с 1 января 2019 года.

"Мы планируем взять на партийный контроль процесс рекультивации свалок, которые существуют на сегодняшний день и уродуют наши города и отравляют воздух, почву и воду. Мы силами местных и региональных отделений партии можем обеспечить мониторинг вплоть до каждого населенного пункта", - сказал Бурматов.

Кроме того, он заявил о планах партии взять под контроль вопросы экологического сбора, то есть "того, как регионы используют средства бюджета РФ на сортировку, переработку, утилизацию мусора".

По слова Бурматова, российские регионы находятся в разной степени готовности к переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. "Тарифы на вывоз мусора могут отличаться в соседних субъектах РФ в разы, разница в нормативах накопления отходов может достигать 500 раз, в результате чего прогнозные платежи подскочили на сотни и даже на тысячи процентов, а в каких- то регионах еще даже не выбраны региональные операторы", - подчеркнул он.

Единый оператор по обращению с опасными отходами

Бурматов сообщил также, что "Единая Россия" предлагает создать единого оператора, который будет заниматься вывозом и утилизацией отходов повышенной опасности.

"Отходы первого и второго класса опасности - я бы хотел остановиться на этом отдельно. - Это самые опасные виды отходов, которые в России просто валяются в оврагах, сваливаются в лесах и даже не доезжают до полигонов, - сказал Бурматов. - На сегодняшний день мы даже не можем посчитать, сколько таких отходов у нас в стране. Мы считаем, что необходимо вводить институт единого федерального оператора по обращению с отходами первого и второго класса опасности и необходимо принимать соответствующий законопроект".

Бурматов уточнил, что под отходами первого и второго класса опасности понимаются различные токсичные вещества, щелочи и т. д.

Он также выступил с предложением устанавливать веб-камеры на рекультивируемых полигонах "чтобы каждый гражданин в режиме реального времени мог следить, как это происходит [рекультивация свалки]".