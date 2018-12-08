Основатель фонда "Вера" попросила разрешить волонтерам помогать в больницах и интернатах

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Руководитель Центра паллиативной медицины департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер обратилась к министру труда и социальной защите РФ Максиму Топилину и министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой с просьбой "открыть двери" больниц и интернатов для взрослых, чтобы волонтеры могли оказывать помощь и в этих учреждениях.

"Девушка, да вы пожарный" Как я была волонтером в хосписе

По словам Федермессер, волонтерам нет разницы, людям с какими диагнозами помогать, и раз волонтеры могут помогать в хосписах, то они могут прийти и в отделения реанимации, и в другие учреждения.

"Двери должны быть открыты. Максим Анатольевич, двери должны быть открыты очень во всех ПНИ [психоневрологических интернатах]. Это в ваших руках за этим следить. Вероника Игоревна, это в ваших руках следить за тем, чтобы были открыты эти двери [больниц]", - сказала она на дискуссионной площадке "Качество жизни" на XVIII съезде партии "Единая Россия".

Федермессер отметила, что "нет ни одного человека, который не мог бы быть волонтером, он просто не знает как и где".

Кроме того, по ее словам, дополнительная зарегламенитированность "убивает" волонтерство, так как если волонтера просят подписать договор, предоставить медкнижку, включают в обязательства, у волонтера появляется ощущение, что его используют как бесплатную рабочую силу.