Право человека на обезболивание впервые включили в законопроект о паллиативной помощи

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Право человека на обезболивание впервые прописали в проекте закона о паллиативной помощи, одобренном правительством и внесенном в Госдуму на рассмотрение. Об этом на дискуссионной площадке "Качество жизни" на XVIII съезде партии "Единая Россия" сказала в субботу министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

В дискуссии руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер отметила в своем выступлении, что травмункты до сих пор не имеют права использовать сильнодействующие обезболивающие препараты. Также, по ее словам, нет возможности обезболивать людей, которые живут в интернатах для взрослых.

"В законе в новом прописано впервые право человека каждого на обезболивание. Вдумайтесь - специально это вписали для того, чтобы никто не терпел сильную боль. Включая все возможные средства, если нужно - сильнодействующие наркотические лекарственные препараты", - сказала министр.

По словам министра, этот законопроект включает комплексный подход. "Это возможность проведения паллиативной помощи в любых условиях - это не только стационар, это дневной стационар, который очень здесь тоже востребован, в амбулаторных условиях, на дому", - сказала Скворцова.

Министр напомнила, в этом году на развитие паллиативной помощи и обеспечение обезболивающими правительство выделило 4,5 млрд рублей.

"Этот законопроект внесен в Государственную думу, и будет в ближайшее время рассматриваться в комитете и вноситься на первое чтение", - сказала она.

Допуск в реанимации

Федермессер в своем выступлении также отметила, что до сих пор не во всех регионах открыта реанимация для круглосуточного доступа близких. Министр здравоохранения РФ обратилась к партии "Единая Россия" с просьбой помочь контролировать доступ родственников больных в реанимацию.

"Там [в реанимации], права Анна Константиновна [Федермессер], невозможно находиться круглосуточно, но вне процедур, безусловно, и я абсолютно согласна, должен быть близкий человек рядом. Мы над этим работаем, и действительно просьба ко всем отделениям "Единой России": просто помогите нам. Помогите своим контролем и информацией о том, что где-то не так. И, поверьте, вместе с вами мы сделаем так, как надо", - сказала министр.

По словам министра, активно развивается волонтерское движение в медицине. Свои филиалы Всероссийское движение волонтеров-медиков имеет уже в 81 регионе, движение насчитывает уже более 20 тыс. добровольцев. Участники движения проводят профилактическую работу с населением, пропагандируют необходимость здорового образа жизни, вместе с курирующими врачами в школах и на предприятиях проводят мероприятия по обучению навыкам первой помощи.