В Госдуме назвали самые распространенные профессии в России

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Профессии водителя и продавца являются самыми распространенными в России на сегодняшний день, при этом в силу развития искусственного интеллекта и онлайн-торговли они стремительно утрачивают актуальность. Об этом заявил в субботу глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

"Самая массовая профессия в современной России это водитель", - сказал он на дискуссионной площадке "Качество жизни" съезда "Единая Россия".

При этом, по словам Никонова, в Сколково уже "ездят автомобили, управляемые искусственным интеллектом". "Профессия водителя явно уходящая", - заметил депутат.

Вторая наиболее распространенная профессия в России, по словам Никонова, продавец.

"Крупнейшая в мире торговая компания называется Alibaba. Ее создал Джек Ма. У него в компании, имеющей капитализацию порядка $600 млрд, нет ни одного продавца. Там есть роботы и там есть почтовые работники", - подчеркнул парламентарий.