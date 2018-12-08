Глава профильного комитета Думы считает нужным ввести информатику в дошкольную программу

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов считает необходимым обучать дошкольников информатике, а в программу начальной школы ввести профориентацию относительно наиболее востребованных в будущем специальностей.

"Для меня очевидно, что в стандарт дошкольного образования уже надо вводить информатику. Это уже стандарт дошкольного образования, даже не начального", - сказал он в субботу на дискуссионной площадке "Качество жизни" съезда "Единой России".

Кроме того, по мнению Никонова, "уже в начальном образовании должна быть профориентация в отношении профессий будущего".

Сегодня перед российской системой образования стоит огромный вызов, уверен депутат. Он убежден, что специалисты в информационных технологиях нужны сейчас "гораздо больше специалистов управленческих специальностей".

Профессии будущего

Никонов заявил, что самые популярные профессии в российских вузах на сегодняшний день - экономист и юрист. При этом "сейчас роботы выполняют львиную долю операций на фондовом рынке, электронный банкинг развивается гораздо быстрее, чем любой другой, и профессия бухгалтера вытесняется электронными программами", "электронные контракты на любой вкус существуют в интернете", заметил он.

"Поэтому очень многие из тех профессий, которые сейчас являются массовыми, являются отмирающими. И в то же время есть острейшая нехватка кадров по тем профессиям, которые определяют технический прогресс и будущее человечества. Все эти профессии на стыке мира физического, мира человеческого и мира цифрового", - подчеркнул Никонов.

Депутат пояснил, что в ближайшие годы будут востребованы профессии, связанные с искусственным интеллектом, цифровыми технологиями, большими данными [big data]. "Это возможность выращивать человеческие органы с помощью трехмерных технологий, которые затем будут внедрены в человеческий организм хирургом, управляемым искусственным интеллектом", - привел он пример.