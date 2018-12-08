Глава комитета Думы по образованию заявил, что наука в России недофинансирована

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российская наука и образование нуждаются в большем финансировании, аспирантуре необходимо вернуть престиж, так как сейчас из-за отсутствия достойной оплаты и перспектив она является "уделом фанатиков". Такое мнение высказал в субботу председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

"Если мы не будем платить в сфере образования и науки, ничего у нас не получится. <…> Мы потеряли с начала 1990-х годов 1 млн исследователей в стране из 1,7 млн, которые у нас были в начале 1990-х. Будет плохо, если мы по-прежнему не будем замечать феномена недофинансирования нашей науки", - сказал он на дискуссионной площадке "Качество жизни" съезда "Единой России".

По словам Никонова, кадры высшей квалификации, "учителя учителей" не появятся, если в науку не будет вкладываться больше денег.

"Аспирантура стала уже уделом фанатиков, людей, которых уже считают чудаками, потому что они тратят свои деньги, огромное количество времени, чтобы получить что на выходе? Пока мы не сделали аспирантуру такой, чтобы люди туда шли из соображений престижа и оплачиваемой в будущем профессии, у нас ничего не получится", - подчеркнул единоросс.