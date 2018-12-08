Федотов выступил с инициативой создания института общественных судебных наблюдателей

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов, выступая в субботу на Общероссийском гражданском форуме в Москве, заявил о необходимости создания института общественных судебных наблюдателей.

"Мне кажется, что надо в наш круг обсуждения включить вопрос о формировании института общественных судебных наблюдателей как постоянно действующей структуры, опирающейся на законодательную базу", - сказал он.

По словам главы СПЧ, такие наблюдатели не должны иметь права на вмешательство в процессуальные действия судов, но должны контролировать порядок работы судов. "Правосудие должно быть максимально расположено к человеку: в смысле гардероба, пандусов, кнопки вызова персонала... канцелярии по гражданским делам, по уголовным делам, в смысле того, чтобы не было у нас случаев, когда судья рассматривает административное дело у себя в кабинете, не выходя в зал судебного заседания", - так Федотов приблизительно описал сферу возможного контроля со стороны общественных наблюдателей в судах.

Глава СПЧ также считает, что они могут фиксировать случаи, "когда судьи выходят на судебное заседание без мантии или позволяют себе в ходе процесса перекусить бутербродиком и чайком". "Это я перечисляю не слухи, а факты. Вот эти факты будут фиксировать общественные судебные наблюдатели, и [эти факты] будут искореняться", - заключил Федотов, отметив, что для реализации этой идеи необходимо принятие закона по аналогии с законом об общественном контроле в местах лишения свободы.