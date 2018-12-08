Йылдырым по просьбе Володина разберется с делом россиянки, удерживаемой в Турции отцом

ТЕГЕРАН, 8 декабря. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к председателю парламента Турции Бинали Йылдырыму с просьбой разобраться в деле десятилетней россиянки Айлин Суфии Айдемир, которую отец - гражданин Турции незаконно удерживает в стране в течение последних семи лет. Йылдырым пообещал проследить за разрешением ситуации.

Дочь Айлин у россиянки Зарины Албегоновой бывший муж забрал в 2011 году. В 2012 году уголовный суд Стамбула приговорил бывшего мужа Албегоновой к пяти месяцам условно за похищение ребенка.

"Я хотел бы привлечь ваше внимание к ситуации, которая сложилась вокруг несовершеннолетней гражданки России Айдамир Айлин Суфии... Суд Стамбула признал факт ее похищения и вынес приговор в отношении похитителя, гражданина Турции. Однако несмотря на то, что суд принял решение, до сих пор ее не удается вернуть маме в Россию", - сказал Володин. Йылдырым заверил, что берет это дело на личный контроль. "Мы сделаем все от себя зависящее, чтобы ситуация была под контролем. Я считаю, что это, конечно же, ненормально, когда ребенок живет отдельно от матери, тем более что есть решение суда. Конечно, мы проследим чтобы [ваша просьба] была исполнена", - заявил глава турецкого парламента.

"Мы должны всегда помогать людям, когда это возможно. Я рассчитываю, что вы возьмете на контроль эту тему", - заключил Володин.

Двусторонняя встреча прошла на полях второй конференции спикеров парламентов Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.