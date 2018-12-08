При Дамасском госпитале создадут центр для лечения детей с участием российских врачей

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Центр для лечения тяжелобольных людей будет создан при Дамасском госпитале, в нем будут работать и российские врачи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

В СК напомнили, что выезды в другие страны для оказания помощи детям организуются координационным советом ведомства по вопросам оказания помощи детям, пострадавшим в результате гуманитарных катастроф, стихийных бедствий, террористических актов и вооруженных конфликтов. Недавно к старшему помощнику главы СК обратилась мать пострадавшего в результате взрыва снаряда в Сирии 10-летнего мальчика с просьбой оказать ему консультативную медицинскую помощь. В связи с этим по поручению председателя СК России его старший помощник Игорь Комиссаров совместно с директором НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Валерием Митишем выехали в Сирийскую Арабскую Республику.

В рамках рабочей поездки они встретились с директором департамента неотложной медицинской помощи Министерства здравоохранения Сирии и директором Дамасского госпиталя - детским хирургом Амаром Табетом. "Стороны договорились об оказании консультативной и хирургической помощи пострадавшим в ходе боевых действий детям, о создании центра при Дамасском госпитале для лечения тяжелораненых детей, в котором при необходимости будут работать и российские врачи, об обучении сирийских врачей нашими высококлассными специалистами как в России, так и в самой республике, а также о проведении в Дамаске обучающих семинаров и научно-практических конференций для медиков республики", - сообщили в СК.

Кроме того, Комиссаров и Митиш посетили центральный военный госпиталь в Дамаске и провели переговоры с его начальником Тавалом Мухаллой. В ходе осмотра детей, пострадавших в результате военных действий в республике, была оказана консультативная медицинская помощь двум братьям.

Один из них, десятилетий мальчик, получивший в результате взрыва минометного снаряда в Сирии минно-взрывную травму, уже лишился одной ноги и сейчас находится на лечении в госпитале с тяжелыми ранениями другой. Травма была получена им два месяца назад, и сейчас начались осложнения, которые могли привести к ампутации второй ноги. Однако российские военные врачи убедили своих сирийских коллег, что благодаря профессионализму медиков ведущей клиники в Москве можно попытаться сохранить ногу ребенка. Его перевезут в Москву для проведения сложного хирургического лечения.