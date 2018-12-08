АСИ предложило "Единой России" реализовать проект "Кадры будущего для регионов"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева предложила партии "Единая Россия" реализовать проект "Кадры будущего для регионов", который поможет молодежи раскрыть свои таланты с помощью наставников, подготовить и запустить собственные проекты. Об этом она заявила в своем выступлении на XVIII съезде "Единой России".

"Я хотела бы предложить партии "Единая Россия" партийный проект "Кадры будущего для регионов". Мы сделали такой пилотный проект для 10 субъектов РФ, где активные, талантливые, мотивированные ребята от 14 до 18 лет сами участвуют в реализации конкретных проектов для своего региона. Им доступны сегодня все лучшие программы, которые есть в нашей стране, международные программы. В каждом регионе мы формируем пул наставников, которые работают с ними в рамках каждого этого проекта", - сказала Чупшева.

Она также отметила, что многие регионы уже выразили желание участвовать в проекте. "У нас в будущем году 46 субъектов, губернаторов подтвердили желание участвовать в этом проекте. И я надеюсь, что тысячи, может быть, миллионы молодых людей благодаря этому проекту смогут определиться в профессии, получить ее, действительно смогут быть востребованы на конкретных предприятиях, сами будут создавать эти предприятия", - добавила Чупшева.

Как сообщалось ранее, к участию в проекте приглашаются также успешные предприниматели, которые выступают наставниками для ребят и рассказывают им, как из идеи сделать работающий проект, стать технологическим предпринимателем.

В рамках проекта "Кадры будущего для регионов" дети могут присоединиться к команде, в которой они под руководством наставника будут разрабатывать проект развития региона. Апробация инициативы будет проходить до июля 2019 года. Ожидается, что одним из результатов станет формирование региональных лидерских команд из талантливой молодежи и их наставников, а также создание системы стажировок и профессиональной навигации.