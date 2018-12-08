В Калмыкии планируют ввести льготы на ЖКХ для гостиниц и ресторанов

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Комплекс мер для поддержки туристического бизнеса планируется ввести в Калмыкии в 2019 году. В частности, речь идет о льготах на оплату услуг ЖКХ и субсидировании расходов на электроэнергию для гостиниц и ресторанов, сообщил ТАСС глава Калмыкии Алексей Орлов в кулуарах XVIII съезда "Единой России".

"Завершаем формализацию инициатив для поддержки туристического бизнеса. Во-первых, планируем ввести в размере 50% субсидирование расходов по электроэнергии. Тарифы на нее в Калмыкии, к сожалению, на сегодняшний день очень высокие, одни из самых высоких на юге страны, по одной простой причине - у нас нет своих генерирующих мощностей. Во-вторых, будут субсидироваться расходы на ЖКХ для отельеров, рестораторов, которые завязаны именно на развитии туристического бизнеса", - сказал Орлов.

По его словам, сейчас рассматриваются и вопросы о снижении ставки налогов на прибыль для предпринимателей, занятых в туристической отрасли.

Планируется, что льготы начнут действовать с 2019 года: они уже заложены в бюджет, который 18 декабря будет рассмотрен в окончательном чтении депутатами народного хурала (парламента). Глава Калмыкии обратил внимание, что господдержка будет способствовать развитию туристической отрасли, созданию новых гостиничных и экскурсионных услуг.

"Несколько лет назад, пока мы не начали заниматься серьезной господдержкой туристической отрасли, Калмыкия в год принимала где-то в среднем от 5 до 10 тыс. туристов. Это был однодневный туризм, туризм выходного дня. Сегодня турпоток в республику превысил цифру в 70 тыс. туристов в год, причем это многодневное пребывание больших туристических групп. Еще один показатель развития туризма - строительство гостиниц, открытие ресторанов", - отметил Орлов.

Калмыкия привлекает туристов своей уникальной архитектурой в буддийском стиле, например, именно здесь расположен крупнейший в Европе буддийский храм. Кроме того, в республике активно развивают событийный туризм, мероприятия, которые ранее были сугубо местными, превратились в события межрегионального масштаба. Среди них, например, праздник "Белый месяц" (Цаган Сар), "Фестиваль тюльпанов", празднование национального Нового года - Зул, в рамках которого в этом году прошел фестиваль калмыцкого чая. Кроме того, в Калмыкии развивают медицинский туризм, сезонную охоту и рыбалку.