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Митрополит Иларион: собор на Украине без участия УПЦ будет нелегитимным

Митрополит считает, что если собор будет состоять "из одних раскольников", а канонический епископат не примет в нем участия, то это будет выглядеть нелепо

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Объединительный собор по созданию украинской автокефальной церкви без участия архиереев канонической Украинской православной церкви (УПЦ) будет лишен легитимности, необходимой для его признания. Такое мнение в субботу выразил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион в интервью, вышедшем в эфир телеканала "Россия-24" в субботу.

"Если этот так называемый объединительный собор будет только из раскольников состоять, конечно, у него не будет и маленькой толики легитимности, которая необходима для того, чтобы этот собор потом признать, и это прекрасно понимает патриарх Варфоломей". - сказал он.

Митрополит напомнил, что в канонической УПЦ 90 архиереев, возглавляющих крупные епархии "с многотысячным населением и сотнями храмов", тогда как "всех раскольников вместе взятых не наберется, наверно, и 40 лжеархиереев, некоторые из них возглавляют, по сути, номинальные епархии". По его словам, если собор будет состоять "из одних раскольников", а канонический епископат не примет в нем участия, то "все это будет выглядеть нелепо и странно".

В пятницу, 7 декабря, Священный синод УПЦ заявил, что Константинополь не имеет канонического права созывать любые церковные собрания на Украине, а "планируемый "объединительный собор" считается незаконным собранием, поскольку в нем примут участие представители раскольнических группировок". Представители УПЦ также заявили что церковь не дает благословения духовенству, монашеству или мирянам участвовать в этом соборе, который запланирован на 15 декабря 2018 года.

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