Более 760 обращений поступило от жителей Тверской области из-за перехода на "цифру"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Более 760 обращений от жителей Тверской области поступило на горячую линию, действующую в министерстве экономического развития региона, с момента отключения в области 3 декабря аналогового телевещания. Об этом в субботу ТАСС сообщил глава региона Игорь Руденя в кулуарах съезда партии "Единая Россия".
Тверская область стала первым регионом России, который перешел на цифровое эфирное телевидение. 9 ноября в регионе запустили второй мультиплекс, а 3 декабря отключили аналоговое вещание. Современные телевизоры рассчитаны на прием цифрового сигнала, достаточно подключить их к антенне дециметрового диапазона, а для телевизоров старого образца требуется дополнительно установить специальную цифровую приставку. Тверское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) проверяет информацию, поступившую от жителей Тверской области, о резком повышении стоимости приставок.
"У нас действует горячая линия, на которую поступило более 760 обращений в связи с подключением цифрового ТВ. Также поступали жалобы относительно высоких цен и бездействия ФАС. Поэтому мы благодарим [руководителя ФАС] Игоря Артемьева, что он быстро откликнулся на наше предложение и указал местному ФАС на необходимость оперативного реагирования", - сказал Руденя.
Как пояснили в пресс-службе правительства, темы, которые волнуют жителей Тверской области, связаны с приобретением оборудования, необходимого для приема цифрового сигнала, получением компенсации за купленную технику, а также оказанием волонтерской помощи. В Тверской области более 1000 специально подготовленных волонтеров бесплатно помогают гражданам в установке оборудования для приема "цифры".
По данным губернатора, более 400 жителей области уже получили компенсации за приобретенное оборудование для приема цифрового телевидения. Всего в областном бюджете на 2018-2019 годы на эти цели предусмотрено 6 млн рублей. Компенсация предназначена гражданам, среднедушевой доход которых ниже полуторной величины прожиточного минимума, установленного в Тверской области. Единовременная выплата составляет около тысячи рублей.
Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение губернатору Тверской области Игорю Рудене лично проследить за наличием телевидения в каждом доме, а также контролировать доступность стоимости оборудования для жителей области.