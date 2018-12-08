Более 760 обращений поступило от жителей Тверской области из-за перехода на "цифру"

Как сообщил глава региона Игорь Руденя, также поступали жалобы на резкое повышение стоимости специальных приставок для телевизоров старого образца

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Более 760 обращений от жителей Тверской области поступило на горячую линию, действующую в министерстве экономического развития региона, с момента отключения в области 3 декабря аналогового телевещания. Об этом в субботу ТАСС сообщил глава региона Игорь Руденя в кулуарах съезда партии "Единая Россия".

На эту тему Как мир переходит на цифровое телевидение

Тверская область стала первым регионом России, который перешел на цифровое эфирное телевидение. 9 ноября в регионе запустили второй мультиплекс, а 3 декабря отключили аналоговое вещание. Современные телевизоры рассчитаны на прием цифрового сигнала, достаточно подключить их к антенне дециметрового диапазона, а для телевизоров старого образца требуется дополнительно установить специальную цифровую приставку. Тверское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) проверяет информацию, поступившую от жителей Тверской области, о резком повышении стоимости приставок. "У нас действует горячая линия, на которую поступило более 760 обращений в связи с подключением цифрового ТВ. Также поступали жалобы относительно высоких цен и бездействия ФАС. Поэтому мы благодарим [руководителя ФАС] Игоря Артемьева, что он быстро откликнулся на наше предложение и указал местному ФАС на необходимость оперативного реагирования", - сказал Руденя.