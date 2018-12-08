Власти Калмыкии планируют сделать регион "проводником" для китайских туристов на юг России

Москва, 8 декабря. /ТАСС/. Калмыкия планирует подписать масштабное соглашение о деловом сотрудничестве с Китайской Народной Республикой (КНР) в 2019 году. Одно из основных направлений - совместные проекты в туристической отрасли: Калмыкия может стать "проводником" для китайских туристов на Юг России, сообщил ТАСС глава Калмыкии Алексей Орлов в кулуарах XVIII съезда "Единой России".

"У нас традиционно общая история [с КНР], в первую очередь. Культура во многом близка, я не говорю о религиозной составляющей. Калмыкия может стать для китайских партнеров проводником для того, чтобы они узнали и Юг России в целом, хотя республика и сама по себе представляет туристический интерес. <…> Но мы хотим, чтобы через нас китайские туристы появились на всем юге страны", - сказал Орлов.

Он обратил внимание, что в октябре этого года представительная делегация Калмыкии впервые представила свой инвестиционный потенциал в КНР, в провинции Хэбэй. Китайская сторона предложила заключить масштабное соглашение о сотрудничестве. Разработка документа уже ведется двумя рабочими группами - со стороны КНР (Хэбэй) и России (Калмыкии) - и будет подписано в 2019 году. В основе соглашения будут проекты в сфере сельского хозяйства (мясоперерабатывающей отрасли), альтернативной энергетики, туризма и здравоохранении. В частности, на базе республиканской больницы Калмыкии планируется открыть центр китайской народной медицины.

Глава Калмыкии заметил, что разработка соглашения ведется в рамках инициативы о развитии российско-китайского регионального сотрудничества, озвученной лидерами двух стран на Восточном экономическом форуме в сентябре этого года. "Очень рад, что Калмыкия в данном случае - некий пионер в этом направлении", - подчеркнул Орлов.

В 2004 году Элиста (столица Калмыкии) установила побратимские отношения со столицей Тибетского автономного района Китая городом Лхасой. В 2018 году калмыцкий город Лагань (второй по численности населения) и китайский Чэндэ также подписали соглашение об установлении побратимских связей. Кроме того, в этом году Калмыкию несколько раз посещали делегации из КНР.