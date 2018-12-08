Движение на 50-м километре МКАД частично ограничат до 28 февраля

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Движение на 50-м километре Московской кольцевой автодороги до 28 февраля будет частично ограничено. Это связано с продлением ремонтных работ на транспортной развязке в районе пересечения улицы Генерала Дорохова и МКАД, сообщила в субботу пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Ограничение движения на участке МКАД в районе 50-го км с 3 декабря 2018 года по 28 февраля 2019 года. Особенности ограничения: 1 полоса частично с сохранением существующего количества полос в каждом направлении и занятие 1 из 5 полос на внутренней стороне МКАД", - говорится в сообщении.

Кроме того, 16 декабря участок на пересечении Московской кольцевой автодороги с улицей Генерала Дорохова перекроют полностью с 1:30 мск до 4:30 мск. Для автомобилистов будет организован временный объезд.