Представительница Мексики завоевала титул "Мисс мира - 2018"

САНЬЯ /Китай/, 8 декабря. /ТАСС/. Жительница Мексики Ванесса Понсе завоевала титул "Мисс мира - 2018" на 68-м международном конкурсе красоты, состоявшемся в курортном городе Санья (островная провинция Хайнань, Южный Китай). Такое решение вынесло в субботу жюри глобального ежегодного престижного состязания.

Второе место заняла представительница Таиланда Николин Пичапа Лимснукан. Корону победительнице этого года вручила представительница Индии Мануши Чхиллар, которая одержала победу на "Мисс мира - 2017".

Завершающий этап длился на протяжении трех часов и состоял из нескольких частей. Девушки танцевали в национальных костюмах, публике также были представлены видеоролики промежуточных этапов соревнований: в течение месяца до финала в Санье прошли спортивные состязания, конкурс дефиле в вечерних нарядах, демонстрация благотворительных проектов, а также конкурс талантов.

С учетом всех достижений участниц жюри огласило 30 претенденток на корону, затем выбрала 12 наиболее отличившихся, и, наконец, определило пятерку лучших, среди которых оказались представительницы Белоруссии, Мексики, Таиланда, Уганды и Ямайки. Каждой из девушек был задан финальный вопрос, ответ на который повлиял на окончательное решение судей.

Россию на конкурсе представляла жительница Якутска - 19-летняя Наталья Строева. Девушка вошла в тридцатку лучших.

Конкурс "Мисс мира"

Международный конкурс "Мисс мира" состоялся впервые в 1951 году по инициативе гражданина Великобритании Эрика Морли и его супруги Джулии Морли. По словам организаторов, цель мероприятия - демонстрация внутренней душевной красоты в сочетании с внешней женской гармонией и грацией для утверждения в мире принципов толерантности и благотворительности.

В конкурсе этого года приняли участие девушки в возрасте от 18 до 26 лет из 118 стан и регионов мира. "Мисс мира" проводится в городе Санья с 2011 года.