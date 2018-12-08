Жорес Алферов постепенно возвращается к работе, оставаясь в больнице

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Академик, нобелевский лауреат, ректор Академического университета Жорес Алферов, ранее госпитализированный в связи с гипертонической болезнью, по-прежнему находится в больнице, но постепенно возвращается к делам, связанным с жизнью вуза. Об этом ТАСС сообщил в субботу заместитель первого проректора Академического университета Олег Чакчир.

"Очень положительная динамика, мы разговаривали с Жоресом Ивановичем, он принимал сына, внука, супругу. Даже уже отдал какие-то распоряжения по делам", - сказал Чакчир.

О госпитализации 88-летнего ученого стало известно на прошлой неделе. Сообщалось о том, что он был доставлен в одну из столичных клиник в связи с ухудшением состояния здоровья.

Жорес Алферов - член многих иностранных академий, председатель президиума Санкт-Петербургского научного центра РАН, депутат Государственный думы, почетный гражданин Санкт-Петербурга. Он был удостоен Нобелевской премии в 2000 году за исследования в области полупроводниковых гетероструктур.