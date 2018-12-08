Кадеты Североморска выписаны из больницы, куда попали с признаками отравления

ТАСС, 8 декабря. Учащиеся Североморского кадетского корпуса, которых госпитализировали с признаками отравления, выписаны из больницы. Об этом ТАСС сообщили в министерстве образования и науки Мурманской области.

"В настоящее время все кадеты находятся дома. Информация о причинах случившегося появится после проведения лабораторных исследований", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что министерство создало комиссии для расследования инцидента.

7 декабря сообщалось, что 22 кадета были госпитализированы с признаками желудочно-кишечного расстройства. Возраст пострадавших - от 11 до 15 лет. Предварительный диагноз - гастроэнтерит.

Управление Роспотребнадзора по Мурманской области начало санитарно-эпидемиологическое расследование.