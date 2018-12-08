ТАСС наградил победителей конкурса школьных сочинений об агентстве

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Победителей конкурса сочинений, проведенного среди учеников младших классов московской школы №1501 наградили в субботу на торжественной церемонии в ТАСС. Школьники написали работы о том, что им известно об агентстве.



Финалистами конкурса стали ученики третьего класса Владислав Гришенков, Виктория Кусраева, Алиса Суровягина и ученик второго класса Кирилл Легун. Ребята рассказали, что в своих сочинениях описали историю возникновения агентства, направления и цели его работы. "Я написала, что ТАСС – крупнейшее и старейшее новостное агентство, что, благодаря ему, я, сидя у себя дома, могу узнать новости, которые происходят даже в самых дальних уголках земного шара", - поделилась Алиса Суровягина.



Все победители отметили, что в будущем хотели бы стать журналистами, чтобы преподносить читателям точную и проверенную информацию. Ученики сошлись во мнении, что предпочли бы писать о спорте. "Мне больше всего нравятся спортивные новости, о биатлоне, фигурном катании, о футболе, я желаю работать в спортивной редакции, брать интервью. Например, я бы хотела, чтобы наша фигуристка заняла первое место на каком-то соревновании, и я написала бы об этом", – рассказала Виктория Кусраева.



Владислав же признался, что его мечта – стать футболистом и в составе сборной России вывести команду к финалу и победить. По словам третьеклассника, в качестве журналиста он освещал бы спортивные мероприятия мирового масштаба. "Мне нравится, когда наша страна где-то побеждает, в любом виде спорта, я бы писал об этом", - подчеркнул он.



Первый заместитель главного редактора ТАСС Марат Абулхатин передал финалистам поздравления от генерального директора агентства Сергея Михайлова, а также добавил, что все участники конкурса могут считаться победителями, так как, описывая историю агентства, они смогли прикоснуться к истории всей страны. "Надеюсь, многие из вас выберут для себя профессию журналиста, она не только почетная, но и очень интересная. Это ваше первое посещение, но, мы надеемся, что не последнее, вы еще вырастете, и мы всегда будем рады приветствовать вас в агентстве", - сказал он.

Цикл конкурсов

Как, поделилась заместитель директора ГБОУ Школа №1501 Татьяна Словак, на проведение конкурса их вдохновила история Марии Колмогоровой радистки-партизанки, почти 40 лет проработавшей в ТАСС. "Мы рассказывали о ней детям, которые приходят на экскурсию в музей боевой славы радистов-партизан, они все спрашивали, что такое ТАСС, тогда у нас родилась идея проведения конкурса", - сказала она. "Первыми участниками стали ученики 2-3 классов, до 7 мая [Дня радио – прим. ТАСС] пройдет еще цикл конкурсов среди учеников других классов, а лучшие сочинения мы планируем опубликовать сборником".

Словак добавила, что никаких консультаций для написания сочинения с детьми не проводилось. "Мы специально не хотели детям ничего рассказывать о ТАСС, потому что один из основных образовательных подходов сейчас – практико-ориентированный, при нем поиск – главная задача, и дети должны сами найти, отобрать и проанализировать информацию".