Общественные слушания по экопарку "Шиес" Архангельской области пройдут в 2019 году

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Общественные слушания по созданию экотехнопарка "Шиес" в Архангельской области пройдут в начале 2019 года. Об этом ТАСС сообщил губернатор Архангельской области Игорь Орлов на XVIII съезде партии "Единая Россия".

Ранее власти региона сообщили о планах по строительству экотехнопарка "Шиес" на одноименной железнодорожной станции в Ленском районе, где предполагается организовать полигон для размещения и переработки твердых коммунальных отходов из Москвы и Архангельской области. Заявления о реализации проекта вызвали протесты местных жителей, которые выступили против строительства и требовали не допустить нарушения природоохранного законодательства.

"Ближайшее официальное общественное обсуждение по экотехнопарку "Шиес" состоится в Ленском районе в начале года", - сказал Орлов.

Как отметил губернатор, разрешение на строительство будет давать муниципалитет. "Разрешение на строительство будет давать муниципалитет, как это и положено по закону... Мы ожидаем от инвестора представления соответствующих документов, которые позволят представлять этот объект для строительства. На сегодняшний момент таких документов нет, но я знаю, что ведется целый ряд работ, которые позволят представить этот проект с точки зрения экологии, логистики и других технологических аспектов реализации этой сложной задачи", - сказал Игорь Орлов.

Как уточнил ТАСС заместитель председателя правительства Архангельской области Евгений Фоменко, согласно градостроительному кодексу, в начале будущего года пройдут сначала общественные слушания по земельному участку. "Общественные обсуждения или публичные слушания (градостроительный кодекс предусматривает две возможные процедуры) по изменению генерального плана Урдомы (рабочий поселок в Ленском районе Архангельской области - прим. ТАСС) и изменению правил землепользования и застройки будут в первом квартале 2019 года", - сказал Фоменко. Он уточнил, что планируется проведение еще одних слушаний в третьем квартале 2019 года, на которых будет обсуждаться воздействие на окружающую среду.

О проекте "Шиес"

Ранее сообщалось, что правительство Москвы и администрация Архангельской области объявили о планах создания экотехнопарка "Шиес" в Ленском районе Архангельской области. Цель проекта - ликвидация свалок путем построения современной инновационной инфраструктуры по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов из Москвы и Архангельской области с максимальными гарантиями отсутствия вреда экологии. Ожидается, что проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию экотехнопарка продлятся с 2018 года до февраля 2020 года, суммарный объем инвестиций - 10,5 млрд рублей. Прокуратура Архангельской области выявила нарушения в районе создания экотехнопарка.

2 декабря в Архангельской области прошел ряд согласованных митингов, в ходе которых жители региона потребовали не допустить нарушения природоохранного законодательства и выступили против строительства объекта.