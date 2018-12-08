Туристы "Жемчужной реки" вылетели из Китая в Челябинск

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "ИрАэро", приостановившая программу полетов в китайские города Санья и Хайкоу на острове Хайнань из-за долгов туристического оператора "Жемчужная река", отправила самолет с туристами из Хайкоу в Челябинск. После этого рейса программа будет приостановлена, сообщил ТАСС генеральный директор авиакомпании "ИрАэро" Юрий Лапин.

Ранее компания заявила о приостановке программы полетов в Санью и Хайкоу, а также перевозки туристов "Жемчужной реки" в ряд российских городов. Пассажиры авиарейса Челябинск - Хайкоу были до 12:00 мск субботы размещены авиакомпанией в гостинице Челябинска. Пассажиров из Хайкоу в Челябинск планировали перевезти 8 декабря. Компания рекомендовала находящимся в Хайкоу и Санье туристам, планирующим в скором времени возвращение домой, взаимодействовать непосредственно с горячей линией ассоциации "Турпомощь".

"Сейчас вывезли челябинских пассажиров из Хайкоу, на этом мы программу приостанавливаем. <…> В настоящее время самолет летит в Челябинск", - сообщил Лапин. Рейс из Челябинска в Хайкоу, как добавил генеральный директор авиакомпании, выполнен не был. Иногородних туристов разместили в гостиницах на ночь, местные жители отправились по домам.

Ранее в авиакомпании заявили, что, систематически нарушая график платежей, туроператор накопил задолженность за фактически выполненные авиарейсы в Хайкоу и Санью, не оплатил предстоящие авиарейсы и не покрыл депозит. "ИрАэро" уведомила Федеральное агентство по туризму РФ, а также Минтранс РФ и Федеральное агентство воздушного транспорта России о сложившейся ситуации и скорейшей необходимости принятия соответствующих мер.

По данным авиакомпании, в Хайкоу сейчас находится около 1,5 тыс. туристов "Жемчужной реки". Ранее сообщалось, что новые рейсы в города Хайкоу и Санья популярного у туристов китайского острова Хайнань были запущены авиакомпанией в 2018 году.