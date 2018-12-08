Участница "Мисс мира - 2018" из России заявила, что не расстроена итогами конкурса

САНЬЯ /Китай/, 8 декабря. /Корр. ТАСС Зоя Русинова/. Представляющая Россию на конкурсе "Мисс мира - 2018" в городе Санья (провинция Хайнань, Южный Китай) 19-летняя Наталья Строева из Якутска не расстроена результатами конкурса и с радостью возвращается на родину. Об этом она заявила в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Я абсолютно не расстроена", - сказала Строева после объявления итогов конкурса "Мисс мира - 2018". Девушка вошла в тридцатку лучших, однако в "топ-12" пройти не смогла.

"То, что я попала в "топ-30", для меня очень хорошо. То, что я не попала в "топ-12" - это не проблема, - отметила россиянка. - Здесь очень серьезные, сильные, красивые конкурсантки - каждая была достойна стать лучшей".

Девушка также отметила, что "по окончании конкурса вздохнула с облегчением". "Рада, что могу вернуться к нормальной жизни, - сказала Наталья. - Я довольна собой, мне есть, что вспоминать". На вопрос о том, чем Строева займется по возвращении на родину, она призналась, что "мечтает встретиться с близкими и выспаться". "У нас был тяжелый график, - поделилась россиянка. - Но, несмотря на это, я получила огромное удовольствие от участия в "Мисс мира".

Ранее девушка уже стала обладательницей титулов вторая "Вице-мисс России" и "Мисс Республики Саха (Якутия)".

Финал конкурса "Мисс мира - 2018" состоялся в субботу в спортивном центре курортного города Санья. В соревнованиях приняли участие представительницы 118 стран и регионов мира в возрасте о 18 до 26 лет. Победу одержала жительница Мексики Ванесса Понсе.