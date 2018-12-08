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Умерла правозащитница Людмила Алексеева

Ей был 91 год
Людмила Алексеева Михаил Метцель/ТАСС
Людмила Алексеева
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Правозащитница Людмила Алексеева умерла в Москве в субботу в возрасте 91 года. Об этом сообщается на сайте Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

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"Сегодня в Москве на 92-м году жизни скончалась старейшая российская правозащитница Людмила Михайловна Алексеева, член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, глава Московской Хельсинкской группы", - говорится в сообщении.

Информация о смерти Алексеевой появилась также на сайте СПЧ. "Сегодня в Москве на 92-м году жизни скончалась старейшая российская правозащитница Людмила Михайловна Алексеева, член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, глава Московской Хельсинкской группы", - говорится в сообщении.

"Сказать, что нам будет ее не хватать, - это ничего не сказать. Это страшная потеря для всего правозащитного движения России", - сказал глава СПЧ Михаил Федотов, чьи слова приводятся на сайте.

Теги
РоссияФедотов, Михаил АлександровичАлексеева, Людмила Михайловна
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