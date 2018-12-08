Посольство РФ в Словении установило мемориальную доску в память о российских военнопленных

КОСТАНЬЕВИЦА-НА-КРАСУ /Словения/, 8 декабря. /Корр. ТАСС Иван Попов/. Посольство РФ в Словении в субботу провело церемонию открытия мемориальной доски в память о российских военнопленных, содержавшихся в годы Первой мировой войны в пещере в окрестностях словенской деревни Костаньевица-на-Красу. Как сообщает корреспондент ТАСС с места события, мероприятие прошло при участии Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Любляне и муниципальных властей.

"Я хотел бы высказать искренние слова благодарности всем присутствующим за активное участие в сохранении памяти о тех, кто волей обстоятельств оказался на словенской земле, - отметил в своем приветственном слове глава российского дипломатического представительства Доку Завгаев. - Мы пока обладаем лишь общей информацией о числе содержавшихся здесь [русских военнопленных] и их дальнейшей судьбе, рассчитываем продолжить активную работу по установлению имен наших солдат". Он также добавил, что "дружеские отношения между народами России и Словении уходят корнями в глубь веков".

В начале церемонии российский посол и глава муниципалитета Мирен-Костаньевица Мауриций Хумар совместно сняли покрывало с мемориальной доски. На нее нанесен текст на русском, словенском, немецком, английском и итальянском языках, рассказывающий о судьбе содержавшихся здесь пленных бойцов. Затем члены окрестного общества спелеологов, занимавшиеся исследованием и очисткой пещеры, провели экскурсию по ней для собравшихся гостей. День завершился концертом с исполнением песен на русском и словенском языках, прошедшем в присутствии нескольких сотен зрителей в подземном зале одного из соседних карстовых гротов.

Во время Первой мировой войны западная часть нынешней Словении стала ареной ожесточенных боев между австро- венгерскими и итальянскими войсками. При этом в годы конфликта неподалеку от линии фронта находилось до 30 тыс. пленных бойцов российской императорской армии, труд которых австрийские власти использовали на самых тяжелых и опасных участках работ: при строительстве горных дорог, мостов, туннелей. Не менее трети из них погибли из-за обстрелов, болезней, скудного питания и изнурительных условий труда. Часть военнопленных содержалась в двух пещерах естественного происхождения, одна из которых в наши дни носит название Русской.