Конкурс "Мисс мира-2018" завершился победой участницы из Мексики

САНЬЯ /Китай/, 8 декабря. /Корр. ТАСС Зоя Русинова/. Финал 68-й международного конкурса "Мисс мира-2018" состоялся в субботу в Санья (островная провинция Хайнань, юг КНР). Победу одержала уроженка Мексики 26-летняя Ванесса Понсе.

"Я старалась сделать все, что в моих силах, но несмотря на это, результат превзошел все мои ожидания, - сказала в беседе с корреспондентом ТАСС победительница после объявления результатов. - Я чувствую себя невероятно счастливой, мы сделали это!"

Согласно условиям конкурса, в течение года Понсе будет жить в Лондоне и принимать активное участие в благотворительности. Корону мексиканке передала обладательница титула "Мисс мира-2017" - уроженка Индии Мануши Чхиллар.

Второе место заняла жительница Таиланда Николин Пичапа Лимснукан.

Участница из России

В конкурсе принимали участие девушки в возрасте от 18 до 26 лет из 118 стран и регионов мира. Россию представляла 19-летняя Наталья Строева из Якутска. Девушка попала в тридцатку лучших, однако в финальный этап конкурса не прошла.

"Я очень рада попасть в топ-30, - сказала Строева после завершения конкурса. - Конечно, могло быть и лучше, но я все равно безмерно рада". "У меня появилось очень много друзей из разных стран и континентов, и это самое главное", - подчеркнула россиянка.

Этапы конкурса

"Мисс мира-2018" стартовал в китайской Санье 9 ноября. В течение месяца до финала девушки принимали участие в промежуточных соревнованиях, в том числе спортивных состязаниях, конкурсе талантов, демонстрации вечерних платьев, а также конкурсе благотворительных проектов под девизом "Красота с целью". По итогам каждой части было названо имя победительницы.

Так, самой спортивной стала американка Мариса Батлер, в состязании талантов одержала победу японка Канака Дато, лучшим среди благотворительных проектов была признана работа уроженки Непала Шринкхалы Кхативады, победу в дефиле одержала француженка Маёва Кайок.

"Мисс мира" по регионам

В ходе завершающего этапа конкурса, который прошел в субботу в спортивном комплексе города-курорта Санья, члены жюри определили тридцатку лучших, затем по итогам дефиле в коктейльных платьях выбрали топ-12 и в завершении огласили топ-5. В пятерку претенденток на корону вошли представительницы Азии, Америки, Африки, Европы и стран Карибского бассейна. Каждая из конкурсанток была удостоена звания "Мисс" своего региона. Так, "Мисс мира-Азия" стала уроженка Таиланда Николин Пичапа Лимснукан, "Мисс мира- Америка" - мексиканка Ванесса Понсе, "Мисс-мира Африка" - жительница Уганды Куин Абэнакайо, звание "Мисс мира-Европа" досталось Марии Василевич из Беларуси, а "Мисс мира- Карибские острова" - Кадидже Робинсон из Ямайки.

"Я не ожидала, что возьму этот титул, все участницы очень достойные", - прокомментировала свою победу Мария Василевич. "Ощущения замечательные, эмоции переполняют! Я сделаю все, чтобы доказать, что европейские, славянские девушки - самые замечательные", - добавила она.

По словам организаторов, в течение года обладательницы титулов будут путешествовать по миру с целью реализации благотворительных проектов и помощи нуждающимся.

Дружба превыше всего

Конкурс "Мисс мира" - вне политики, он выше политических отношений между странами. Об этом в беседе с корр. ТАСС заявила исполнительный директор конкурса Джулия Морли.

"Мы уважаем политику, но у нас есть своя - социальная политика, которая, на мой взгляд, намного важнее отношений между государствами, - сказала Морли. - Держаться друг друга и уважать друг друга - вот, что действительно важно".

По словам директора конкурса, он нацелен на продвижение идей дружбы, мира и толерантности. "За время подготовки девушкам удалось стать настоящими друзьями и эта дружба бесценна, - продолжила Морли. - Здесь нет только одного победителя - мы все выиграли. В том числе от того, что стали ближе друг к другу".

Мнение директора разделяют и сами девушки. Как сказала член жюри этого года, обладательница титула "Мисс мира-2008" Ксения Сухинова, "конкурс очень повлиял на ее жизнь". "Несомненно, он продвинул меня в профессиональном плане, - сказала Сухинова в беседе с корр. ТАСС. - Однако помимо работы остались и дружеские связи. Мы поддерживаем отношения со всеми девочками - участницами моего года, очень часто видимся на различных мероприятиях".

История конкурса

Международный конкурс "Мисс мира" состоялся впервые в 1951 году по инициативе гражданина Великобритании Эрика Морли и его супруги Джулии. По словам организаторов, цель мероприятия - демонстрация внутренней душевной красоты в сочетании с внешней женской гармонией и грацией для утверждения в мире принципов толерантности и благотворительности.

"Мисс мира" проводится в городе Санья с 2011 года. В этом году конкурс впервые транслировался на испанском языке наряду с английским и китайским.