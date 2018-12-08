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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Людмилы Алексеевой

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что лидер России высоко ценил вклад правозащитницы в становление гражданского общества в России

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной российской правозащитницы, главы Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Песков подчеркнул, что президент России "высоко ценил вклад Людмилы Алексеевой в становление гражданского общества в России, чрезвычайно уважал ее принципиальную позицию по многим вопросам жизни нашей страны".

"Владимир Путин отправил телеграмму соболезнования родным и близким Людмилы Алексеевой", - сказал пресс-секретарь президента.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияАлексеева, Людмила Михайловна
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