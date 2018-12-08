В Удмуртию впервые приехал Санта Клаус на фестиваль сказочных героев

ИЖЕВСК, 8 декабря. /ТАСС/. VII Межрегиональный фестиваль "Сказочные герои на родине Тол Бабая (национального Деда Мороза - прим. ТАСС)" состоялся в Шарканском районе Удмуртии, на который впервые приехал Санта Клаус из Финляндии и принял участие в традиционной церемонии зажжения огней на первой республиканской елке. Об этом рассказал ТАСС директор усадьбы Тол Бабая Павел Наумов.

"Байкальский Дед Мороз, российский Дед Мороз из Великого Устюга, татарский Кыш Бабай, Юр-Пике из Чувашии, а также настоящий Санта Клаус из Финляндии, который впервые приехал в Удмуртию вместе со своей супругой Муори, олицетворяющей зиму, и другие герои дали несколько представлений в ходе фестиваля и зажгли огни главной елки республики в усадьбе Тол Бабая", - сказал он.

По словам Наумова, зимние волшебники организовали целую серию новогодних выступлений, в том числе для детей младших классов, воспитанников школы-интерната. Кульминацией праздника стал шестиминутный фейерверк.

Наумов отметил, что фестиваль собрал гостей со всей республики и соседних регионов. Для них были организованы игры с персонажами удмуртских сказок и легенд, мастер- классы по финно-угорским танцам, костюмированное шоу. Туристы развлекались катанием на горках и на лошадях, угощались травяным чаем и национальными блюдами.

По данным официального сайта усадьбы Тол Бабая, фестиваль проводится в Шарканском районе в седьмой раз, по традиции к удмуртскому Деду Морозу приезжают сказочники со всех регионов России, чтобы дать старт новогодним праздникам.