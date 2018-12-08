Кудрин считает избыточным срок ареста правозащитника Пономарева

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Длительный административный арест за репост новостей и сообщений в интернете - избыточная мера наказания, заявил глава Счетной палаты Андрей Кудрин, комментируя арест правозащитника Льва Пономарева.

"Я считаю избыточным за репост арест на такой период. Собственно, наказание за репост требует более внимательного изучения и, может быть, корректировки этого нового законодательства" - сказал Кудрин, чьи слова журналистам передал в субботу его официальный представитель Юрий Арманд.

Тверской суд Москвы 5 декабря признал 77-летнего Пономарева виновным в повторном нарушении порядка проведения акции и назначил 25 суток ареста за призывы к участию в несогласованной акции "За наших и ваших детей" у здания ФСБ на Лубянке. Мосгорсуд 7 декабря снизил срок ареста до 16 суток. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов выразил надежду, что решение Мосгорсуда будет пересмотрено вышестоящей судебной инстанцией.

В середине ноября Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о частичной декриминализации статьи 282 Уголовного кодекса РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"), устанавливающей ответственность за экстремизм. Инициативы внес на рассмотрение нижней палаты президент РФ Владимир Путин в начале октября. Речь идет о принятии поправок, касающихся гуманизации применения уголовного права в первую очередь в интернете.