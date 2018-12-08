В России отмечается День Героев Отечества

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. День Героев Отечества отмечается 9 декабря в России. В этот день в стране чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы и кавалеров ордена святого Георгия.

Памятная дата была утверждена законом от 28 февраля 2007 года. Она приурочена к учреждению императрицей Екатериной II в 1769 году ордена святого Георгия Победоносца, в этот день - 26 ноября по старому стилю - в Российской империи отмечался праздник георгиевских кавалеров.

Этим орденом награждались офицеры, проявившие в бою доблесть, смелость и отвагу. Орден имел четыре степени отличия, полными его кавалерами стали только четыре человека, в том числе великие полководцы Михаил Кутузов и Михаил Барклай-де-Толли. После Октябрьской революции 1917 года орден был упразднен.

В России орден святого Георгия восстановили в 2000 году. Согласно статусу ордена, утвержденному указом президента, это высшая военная награда России. Ей могут быть награждены офицеры за проведение операций при нападении внешнего противника, закончившихся разгромом врага, либо при поддержании или восстановлении международного мира, если их действия стали образцом военного искусства.

"Дата праздника приурочена ко дню христианского святого, великомученика Георгия Победоносца, получившего свое прозвище за мужество и духовную победу над мучителями, которые не смогли заставить его отказаться от христианства, а также за чудодейственную помощь людям в опасности. История нашей страны содержит множество фактов и примеров самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству. Благодаря этому стали возможны блестящие ратные и научные победы, а Россия имеет статус великой державы", - сказал ТАСС научный директор Российкого военно-исторического общества Михаил Мягков.

Герои Советского Союза и Герои России

В советское время высшей степенью отличия считалось звание Героя Советского Союза, учрежденное в апреле 1934 года. За 57 лет этого звания были удостоены более 12,7 тыс. человек. В 1943 году для награждения рядового и сержантского состава, отличившегося на фронтах Великой Отечественной войны, был учрежден орден Славы, имевший три степени. Полными кавалерами ордена Славы стали более 2,5 тыс. человек.

Весной 1992 года Верховным Советом РФ было учреждено звание Героя Российской Федерации, знаком отличия которого стала медаль "Золотая звезда". Эта высшая награда страны присуждается "за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига". Больше всего награжденных - 480 - среди участников двух чеченских кампаний и отражения вторжения боевиков в Дагестан в 1999 году. Также этого звания были удостоены 109 участников Великой Отечественной войны, которым по каким-то причинам не было присвоено заслуженное звание Героя Советского Союза.

Организации, музеи и мероприятия

В России действует общероссийская общественная организация "Российская ассоциация героев", межрегиональные общественные организации Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы.

В 2007 году в Москве был открыт первый в России Музей Героев Советского Союза и России.

Ежегодно по случаю Дня Героев Отечества в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца проходит торжественный прием от имени президента РФ, куда приглашаются удостоенные звания Героя или орденов Славы и святого Георгия.

В Вооруженных силах РФ в этот день проводятся торжественные построения личного состава и другие мероприятия в честь удостоенных высших воинских званий. В российских городах проходят церемонии возложения венков к мемориалам и обелискам павшим защитникам Отечества.