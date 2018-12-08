Почти 40% подсудимых по делам о коррупции - граждане, дававшие взятки

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет России в 2018 году направил в суд уголовные дела в отношении почти 7 тыс. обвиняемых в коррупции. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко в отмечаемый 9 декабря Международный день борьбы с коррупцией.

За девять месяцев этого года СК направил в суд 6123 уголовных дела о коррупционных преступлениях. "К уголовной ответственности по этим уголовным делам привлечено 6885 лиц", - сказала Светлана Петренко.

Обвиняемые в коррупции

Почти 40% из них (2684 человека) составили обычные граждане, привлеченные к ответственности за дачу взятки. Кроме того, по расследованным СК уголовным делам о коррупции перед судом предстали 790 сотрудников органов внутренних дел, 596 лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческой или иной организации, 502 должностных лица органов местного самоуправления, 495 военнослужащих, 483 должностных лица государственных, муниципальных учреждений и предприятий.

Также по делам о коррупции в суд направлены уголовные дела в отношении 206 сотрудников ФСИН, 115 сотрудников ФССП, 261 работника в сфере образования и науки, 178 работников здравоохранения, 69 должностных лиц контролирующих органов, 43 сотрудников таможни, 40 работников Минприроды, сотрудников МЧС, Минтранса и Минкомсвязи (по 33 человека), 32 работников Минтруда, 26 сотрудников Росгвардии, 25 работников Минсельхоза и 18 сотрудников налоговых органов.

Категории дел

По словам представителя СК, "в общем массиве направленных в суд уголовных дел преобладают дела о следующих преступлениях: мелкое взяточничество - 1366 (22,3%), мошенничество - 1210 (19,8%), дача взятки - 1105 (18%), получение взятки - 926 (15,1%), присвоение или растрата - 509 (8,3%), злоупотребление должностными полномочиями - 228 (3,7%), превышение должностных полномочий - 199 (3,3%), служебный подлог - 161 (2,6%), посредничество во взяточничестве - 166 (2,7%), коммерческий подкуп - 165 (2,7%), злоупотребление полномочиями - 33 (0,5%)".

Таким образом, более 60% переданных СК в суд дел о коррупции связаны со взяточничеством, а с учетом того, что часть дел о мошенничестве должностных лиц фактически также связаны со взяточничеством (когда взятки берут, обещая "оказать содействие"), доля дел о взятках может достигать трех четвертей общего количества направленных в суд дел о коррупции.

Региональная активность

Согласно данным правовой статистики, на долю СК приходится расследование 60% дел о коррупции (остальными занимаются следователи МВД, небольшим процентом дел - следователи ФСБ - прим. ТАСС). За первые девять месяцев этого года в России было выявлено 25 тыс. коррупционных преступлений. Следователями СК возбуждено более 14 тыс. уголовных дел.

"Наибольшее количество уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности возбуждено в Самарской области (308), Уральским следственным управлением на транспорте (326), в Московской (349) и Ростовской (353) областях, Краснодарском крае (372), Москве (421), Республике Татарстан (459) и Челябинской области (639)", - привела представитель СК данные о наиболее активно возбуждавших дела о коррупции региональных управлениях СК.

Громкие дела

Светлана Петренко напомнила, что только в этом году были завершены расследования уголовных дел в отношении экс-главы Удмуртии Александра Соловьева, бывшего главы Владивостока Игоря Пушкарева, бывшего заместителя начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД России полковника Дмитрия Захарченко, бывшего первого вице-премьера Ивановской области Дмитрия Куликова, бывшего судьи Арбитражного суда Москвы Игоря Корогодова и адвоката Александра Мосина, судьи Саратовского областного суда в отставке Владимира Стасенкова, экс-министра транспорта Пермского края Алмаза Закиева, экс-министра природных ресурсов и экологии Мурманской области Эльвиры Макаровой.

В этом же году были осуждены три бывших замгубернатора: Владимирской и Вологодской областей и Алтайского края - Дмитрий Хвостов, Николай Гуслинский и Юрий Денисов.

Также были осуждены бывший первый вице-премьер Рязанской области Дмитрий Андреев, бывший замначальника ГУ МЧС России по Тамбовской области Игорь Фатькин, экс-глава УФНС по Тамбовской области Любовь Кругова, бывший следователь ГУ МВД России по Москве Владимир Андриевский, экс-начальник ГУ ФСИН по Пермскому краю Александр Соколов, бывший зампредседателя Пензенской городской думы Георгий Тюрин, бывший министр строительства и модернизации коммунального хозяйства Республики Тыва Владимир Сат, бывший мэр Усть-Илимска Владимир Ташкинов и другие.