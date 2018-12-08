Минздрав РФ определил список обязательного оборудования для онкодиспансеров в регионах

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Минздрав России в рамках программы по борьбе с онкологическими заболеваниями определил список обязательного оборудования для онкодиспансеров в регионах. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на сессии в рамках Общероссийского гражданского форума.

"Мы сформировали базовую спецификацию оборудования любого регионального онкологического диспансера с учетом общепринятых в мире расчетных показателей", - сказала она.

Так, один позитронно-эмиссионый томограф должен быть на каждые 1,2 млн населения. "Практически в каждом регионе, за исключением самых маленьких, онкологический диспансер должен не только базовое оборудование содержать, он должен содержать гибридную операционную с ангеографическим компонентом, радиологию всю с <…> ускорителями, и с контактными, и дистанционными и так далее, он должен иметь ПЭТ для верификации костных метастазов", - уточнила министр.

На следующем уровне запланировано создание окружных онкоцентров, у которых возможностей для диагностирования и лечения будет уже больше - активные радионуклидные койки, брахитерапия и другие опции. "А федеральные центры имеют эксклюзивные опции, такие, как протонная терапия и так далее. Они, к счастью, достаточно редко востребованы", - пояснила министр.

Как только пациенту ставят диагноз, в соответствии с протоколом лечения он должен быть направлен в тот тип учреждения, где ему окажут необходимое лечение. На данный момент сформировано 940 протоколов лечения, они сгруппированы в 77 клинических рекомендаций - по локализации онкологических заболеваний.

Второе мнение

Министр также отметила, что в России, как и в мире в целом, наблюдается дефицит патоморфологов - специалистов для диагностики и типирования онкологического заболевания. Для решения этой проблемы в рамках федерального проекта по борьбе с онкологией запланировано создание центров, в которых можно будет получить второе мнение. "Мы создаем в рамках этой программы 18 референсных центров, центров экспертного второго мнения для того, чтобы и в цифровом изображении, и при необходимости в стеклах и срезах, можно было очень быстро направить и получить ответ для подтверждения диагнозов", - пояснила она.

В соответствии с порядками оказания медицинской помощи, диагноз пациенту с определением иммуногистохимии, отдаленных метастазов, если они есть, генетики, должен быть поставлен в течение 14 дней.

Еще одним важным элементом программы борьбы с онкологией министр назвала тотальную онконастороженность. "Она включает в себя создание системы тотальной настороженности, для этого специально была создана [образовательная] система дистанционная интерактивная, которую мы директивно заставили пройти всех врачей первичного звена, и с первого раза ее прошли 40%, но сейчас уже практически тотально врачи терапевты сертифицированы по этой программе", - уточнила Скворцова.

Тотальную онконастороженность для раннего выявления онкологических заболеваний необходимо также сформировать и у населения. "Разъяснительная работа с населением - она должна проводиться терпеливо и долго", - добавила министр.