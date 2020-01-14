Обрезание Господне: традиции, история и смысл христианского праздника

Несмотря на то что Обрезание Господне не относится к двунадесятым — самым главным — праздникам, православные верующие придают ему большое значение. ТАСС рассказывает о событии, его исторической роли и о том, какие тайные смыслы скрыты в нем для христиан.
История праздника
У древних иудеев полагалось проводить процедуру обрезания мальчикам на восьмой день жизни в знак союза Бога с праведным Авраамом и его потомками. Оно, по сути, заменяло в те времена современный обряд крещения и делало ребенка "Божьим", а не язычником. Будучи сыном еврейки, Христос тоже должен был пройти обрезание. Во время обряда ребенка нарекли именем Иисус, что означало Спаситель. Об этом говорится в Евангелии от Луки (Лк. 2, 21): "По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать Младенца, дали Ему имя Иисус, нареченное Ангелом прежде зачатия Его во чреве". По сути, Обрезание — это именины Спасителя.
Факт обрезания Христа в I веке н.э. являлся одним из доказательств для верующих людей, что Он был реальным, осязаемым человеком с плотью и кровью, то есть был истинно воплощенным.
В церковный календарь праздник Обрезания Господня вошел в IV веке. Его чтут на восьмой день после Рождества Христова — 14 января по новому стилю.
Обрезание сегодня — традиция иудаизма. Какой смысл она имеет для христиан?
У праздника есть скрытые смыслы и символы. Апостол Павел в своем Послании к колоссянам говорил, что плотское обрезание иудеев у христиан заменено обрезанием духовным: "Обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым".
Обрезание — это символ ограничения, удаления. Так, Господь принял обрезание, подчинившись Закону, что символизирует смирение и необходимость следования законам Церкви и христианским заповедям. Еще один смысл — это "обрезание" греховных страстей.
Как празднуют Обрезание Господне?
Праздник Обрезания несколько теряется между двумя великими, двунадесятыми праздниками Рождества и Крещения Господня, поэтому отмечается не так пышно. В православных храмах после литургии служится молебен о Новолетии.
По старому стилю празднование выпадало на 1 января, то есть после переноса Петром I Нового года с сентября на январь оно совпало с празднованием Новолетия. В Малороссии накануне 1 января было принято "щедровать": ходить по деревне под окнами, петь "щедривки" — "Щедрый вечер, добрый вечер добрым людям на здоровье!" — и получать за это съестные подарки.
В Центральной России и на Русском Севере канун праздника называли Васильевым вечером — в честь приближающегося дня памяти святого Василия Великого, подвижника, богослова, философа, написавшего текст одной из главных христианских молитв — Символа веры. Этот святой, прославившийся при жизни заботой о неимущих и обездоленных, стал в этой стране прообразом Деда Мороза: именно от святого Василия дети получают подарки в Новый Год.
Карина Салтыкова