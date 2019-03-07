Законы о фейковых новостях и оскорблении госсимволов: кого они могут коснуться?

Принятые законы запрещают публикацию в СМИ и интернете "недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи", а также предписывают блокировку материалов, в неприличной форме оскорбляющих государство, государственные символы, Конституцию или органы государственной власти.

Авторами обеих инициатив выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.

По мнению авторов, нормы направлены на предотвращение угрозы общественному порядку в России. При этом Андрей Клишас назвал конструктивную критику власти "необходимой", "частью политического процесса" и отметил, что она может выражаться "практически в любой форме, кроме очевидно оскорбительной".