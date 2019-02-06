Власти Сочи планируют в 2019 году принять около 6,5 млн туристов

ТАСС, 6 февраля. Власти Сочи ожидают в 2019 году примерно 6,5 млн туристов, в том числе около 3,2 млн человек за летний сезон, это сопоставимо с туристическим потоком прошлого года. Об этом сообщил ТАСС начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города Сочи Сергей Доморат в кулуарах Регионального туристического форума в Екатеринбурге.

"За год планируем турпоток в объеме 6,5 млн человек, за летний сезон - около 3,2 млн туристов. Мы надеемся [сохранить объем турпотока на уровне прошлого года], и, по информации туроператоров, внутренний туризм более активно развивается по сравнению с выездным. На то есть ряд причин: в том числе и курс валют, и внешне экономическая обстановка. Поэтому предпосылки все есть", - отметил Доморат.

Ранее сообщалось, что по итогам 2018 года в Сочи отдохнули более 6,4 млн человек. По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, в целом по итогам прошлого года все курорты Краснодарского края посетили более 17 млн человек, что является абсолютным рекордом для региона.