Школьники на всероссийском открытом уроке узнают о связи химии с искусственным интеллектом

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ и портал "Проектория" в четверг проведут всероссийский открытый урок по химии "Менделеев? Элементарно!" в Национальном исследовательском технологическом университете "МИСиС" в Москве. Трансляция урока, на котором школьники узнают о влиянии науки на все сферы жизни человека и участии искусственного интеллекта в развитии химической отрасли, будет доступна для всех желающих, сообщает пресс-служба портала.

"Какое применение в химической отрасли находят искусственный интеллект, машинное обучение, биотехнологии и другие инновации? На эти и многие другие вопросы ответят приглашенные эксперты. К уроку в режиме телемоста присоединятся ребята из Тобольска, Чебоксар, Новокузнецка и Тюмени", - говорится в сообщении.

В качестве приглашенных экспертов на уроке выступят академик РАН Юрий Оганесян, именем которого назван 118-й элемент таблицы Менделеева, вице-президент Российского химического общества имени Д. И. Менделеева Юлия Горбунова, декан химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Степан Калмыков и научный сотрудник Центра композиционных материалов НИТУ "МИСиС" Федор Сенатов. Специальный гость урока - первый заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Трубников. Модератором урока станет теле- и радиоведущий Антон Комолов. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.

Современная химическая отрасль - одна из самых быстро развивающихся, ей необходимы как традиционные, так и новые специалисты, это нанотехнологи, разработчики умных материалов, драг-дизайнеры и многие другие, считают организаторы открытого урока по химии.

Генеральная ассамблея ООН объявила 2019 год Международным годом периодической таблицы химических элементов, созданной российским ученым Дмитрием Ивановичем Менделеевым. Открытию ученого исполняется 150 лет.

Открытые уроки

Первый всероссийский открытый урок, организованный при поддержке Министерства просвещения РФ, был посвящен правильному питанию и работе в агропромышленном комплексе. Он прошел на базе НИТУ "МИСиС" 8 февраля 2018 года, собрав около 1 млн учащихся более чем из 18 тыс. школ России.

С 11 по 14 декабря 2018 года в Ярославле прошел Всероссийский форум профессиональной навигации "Проектория". 13 декабря открытый урок на форуме провел президент РФ Владимир Путин. Трансляции мероприятий форума набрали в социальных сетях более 11 млн просмотров.

В этом году открытые уроки для российских школьников будут проходить дважды в месяц по четвергам в 13:00 по московскому времени. Первый из них, под названием "Проснулся утром - убери свою планету", прошел 24 января и собрал в социальных сетях более 4 млн просмотров.