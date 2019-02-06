СМИ: Jay-Z нанял адвоката, чтобы не допустить депортации из США рэпера 21 Savage

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /ТАСС/. Рэпер Jay-Z нанял адвоката Алекса Спиро, чтобы тот помог номинанту на музыкальную премию Grammy этого года британцу 21 Savage (настоящее имя Шайа Бин Авраам-Джозеф) избежать депортации из США. Об этом Спиро сообщил в среду новостному ресурсу TMZ.

"Мы не остановимся, пока его [21 Savage] не освободят под залог или иначе в присутствии судьи. Речь идет о человеке, который превысил срок действия своей визы и ждет другой визы уже четыре года. Это не уголовник, которого требуется задерживать и выдворять", - отметил адвокат. Как он отметил, британский рэпер, помимо успешной музыкальной карьеры, "достоин того, чтобы воссоединиться со своими детьми, легально проживающими в США".

Служба иммиграционного и таможенного контроля министерства внутренней безопасности США информировала, что 21 Savage был взят под стражу 3 февраля в районе Атланты (штат Джорджия). Сотрудники правоохранительных органов полагают, что 26-летний исполнитель, являющийся подданным Великобритании, легально въехал в США в 2005 году, однако действие его визы истекло в 2006 году. Таким образом, сейчас он находится в США незаконно.

Как уточнила Служба иммиграционного и таможенного контроля, 21 Savage в 2014 году был признан в Джорджии виновным в преступлении, связанном с наркотиками. По словам адвоката Спиро, данные обвинения были давно сняты за недоказанностью.

В декабре 2018 года сингл Rockstar, исполненный рэпером Post Malone (настоящее имя Остин Пост) при участии 21 Savage, был номинирован на Grammy в категории "Запись года". Имена лауреатов станут известны 10 февраля в Лос-Анджелесе.