В Якутии более 300 населенных пунктов попали в зону риска возникновения лесных пожаров

ЯКУТСК, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Якутии подготовили прогноз потенциальной опасности лесных пожаров в регионе, куда попали более 300 населенных пунктов. Об этом сообщили ТАСС в региональном комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

"В перечень населенных пунктов подверженных угрозе лесных пожаров в пожароопасный сезон 2019 года включены 325 населенных пунктов, в которых проживает 731 187 человек", - сказали в комитете.

В целях устранения угрозы лесных пожаров, снижения их количества, материального ущерба от их последствий подготовлен проект постановления правительства республики "О мерах по защите населенных пунктов Республики Саха (Якутия), подверженных угрозе лесных пожаров в пожароопасный сезон 2019 года".

"Проект на стадии согласования исполнительными органами власти Республики Саха (Якутия)", - добавили в комитете.

Ранее глава МЧС РФ Евгений Зиничев назвал Якутию среди пяти российских регионов, подверженных стихийным бедствиям - паводкам и лесным пожарам. Сумма ущерба от лесных пожаров в Якутии в 2018 году, по данным МЧС, превысила 200 млн рублей.