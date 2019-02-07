{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Аргентина и Россия подписали меморандум о сотрудничестве в медиасфере

Ранее сообщалось, что аргентинская и российская стороны рассматривают возможность создания совместных проектов для ТВ

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 февраля. /ТАСС/. Правительства Аргентины и России в среду подписали в меморандум о сотрудничестве в медиасфере. Об этом сообщило посольство РФ в Буэнос-Айресе.

По его данным, на встрече, состоявшейся в Буэнос-Айресе, замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин обсудил с главой федеральной системы средств массовой информации и общественного контента республики Эрнан Ломбарди "перспективные направления взаимодействия в информационной области".

"По итогам переговоров был подписан меморандум о сотрудничестве в медиасфере", - отметили в посольстве.

Ранее Волин сообщил, что аргентинская и российская стороны договорились активизировать контакты в сфере медиа и рассматривают возможность создания совместных проектов для ТВ.

Теги
АргентинаРоссия
В Сеуле почтили память дипломата и востоковеда Сергея Чиркина
Он служил в российском Генеральном консульстве в Корее в 1911-1914 годах
Читать полностью