В Якутии проведут подрывы и распиливание льда на реках для безопасного прохождения паводка

ЯКУТСК, 7 февраля. /ТАСС/. Подрывы и распиливание льда на реках в 14 районах Якутии планируют провести для безопасного прохождения паводка в этом году. Об этом сообщили ТАСС в региональном комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

"Всего планируется зачернить 68 участков объемом 688 га и провести распиловку на 10 участках объемом 58 км на территориях 14 муниципальных образований республики", - сказали в комитете.

Там добавили, что запланировано 47 мест проведения взрывных работ по разрушению заторов льда.

Кроме того, на случай эвакуации населения планируется подготовить 272 пункта временного размещения (ПВР) вместимостью 28,8 тыс. человек. Они будут оборудованы всем необходимым имуществом, снабжены медицинскими средствами.

Ранее сообщалось, что более 130 населенных пунктов в Якутии с населением свыше 47 тыс. человек могут оказаться в зоне затопления паводковыми водами в этом году.

Совокупный ущерб от паводка в Якутии весной и летом 2018 года превысил 1,4 млрд рублей. Пострадали 63 населенных пункта в 15 районах и на территории городского округа Якутска, были подтоплены 1482 жилых дома.