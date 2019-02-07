{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Приморья объявили об открытии пожароопасного сезона в 20 муниципалитетах края

Особый противопожарный режим продолжает действовать в Хасанском, Партизанском, Лазовском районах и Уссурийском городском округе

ВЛАДИВОСТОК, 7 февраля. /ТАСС/. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко подписал постановление об открытии пожароопасного сезона в 20 из 34 муниципалитетах, сообщает в четверг пресс-служба администрации Приморья.

"Пожароопасный сезон официально открыт в 20 муниципалитетах Приморья. Соответствующее постановление подписал губернатор края Олег Кожемяко. Ранее, с 11 января, в 19 муниципалитетах пожароопасный период был объявлен на части земель лесного фонда. Сейчас этот порядок распространен на всю территорию муниципалитетов", - говорится в сообщении.

Открытие пожароопасного сезона предполагает готовность сил и средств к немедленному тушению пожаров, но не ограничивает нахождение населения в лесах.

За прошедшие сутки в Приморье ликвидированы четыре лесных пожара. Особый противопожарный режим продолжает действовать в четырех районах Приморья: Хасанском, Партизанском, Лазовском районах и Уссурийском городском округе. Он налагает запрет на свободное посещение лесов и работы с открытым огнем.

Теги
Кожемяко, Олег НиколаевичРоссияПриморский край
В Сеуле почтили память дипломата и востоковеда Сергея Чиркина
Он служил в российском Генеральном консульстве в Корее в 1911-1914 годах
Читать полностью