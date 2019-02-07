В Сеуле почтили память дипломата и востоковеда Сергея Чиркина

СЕУЛ, 7 февраля. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Поминальная служба и церемония возложения цветов, посвященные памяти русского дипломата Сергея Чиркина, прошли в среду на сеульском кладбище для иностранцев Янхвачжин. В мероприятии принял участие посол России в Республике Корея Андрей Кулик, сотрудники дипмиссии, представители российских загранучреждений, учащиеся средней школы при посольстве, а также проживающие в стране соотечественники. Мероприятие приурочено к отмечаемому в РФ 10 февраля Дню дипломатического работника.

Чиркин служил в российском Генеральном консульстве в Корее в 1911-1914 годах, он умер в 1943 году. Как отметил в своей речи российский посол, жизнь и дипломатическая служба Сергея Чиркина являются достойным образцом служения России, честного исполнения профессионального долга.

Кулик отметил, что священный долг всех проживающих и работающих за рубежом россиян - делать все, чтобы не исчезли и не стерлись из памяти российские страницы в истории тех стран, где они находятся. "Мы должны заботиться о том, чтобы каждая страничка, каждая строчка российского присутствия здесь не тонула в море времен и все время оставалась перед глазами. А применительно к Республике Корея - здесь все страницы хорошие", - сказал российский посол.

После заупокойной литии присутствовавшие на церемонии возложили цветы к могиле дипломата, в числе заслуг которого - организация переноса во Владивосток праха героически погибших моряков крейсера "Варяг" и канонерской лодки "Кореец", затонувших вблизи Чемульпо (ныне Инчхон) после неравного боя с японской эскадрой в первый день русско-японской войны 27 января 1904 года.

Чиркин родился в 1879 году в Санкт-Петербурге, окончил университет и учебное отделение восточных языков при МИД Российской Империи. Работал во многих странах, в том числе в Иране, Индии. После Октябрьской революции 1917 года проживал в эмиграции в Корее, преподавал иностранные языки в университете.