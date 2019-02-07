Ивановские власти пообещали достроить детский сад в Шуе к осени 2019 года

ТАСС, 7 февраля. Строительство детского сада в городе Шуя в Ивановской области, начатое в 2013 году, завершится к сентябрю текущего года. Об этом в четверг сообщил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский полномочному представителю президента РФ в Центральном федеральном округе (ЦФО) Игорю Щеголеву.

Щеголев прибыл в регион с рабочей поездкой и посетил в Шуе детский сад-долгострой.

"Наша цель - чтобы в этом году мы про этот объект [детский сад] забыли в хорошем смысле слова. Доделаем его, чтобы к сентябрю ребятишки им уже смогли воспользоваться", - отметил Воскресенский. Он также сообщил, что в дошкольном учреждении появятся четыре группы для детей в возрасте от полутора до трех лет, пояснив, что "впервые за многие годы в Шуе будут работать ясли".

В 2015 году строительство детского сада было приостановлено из-за судебных разбирательств между администрацией города и подрядной организацией. Стройку удалось возобновить лишь в прошлом году, на эти цели из бюджета области выделили 62,9 млн рублей. В 2019 году на завершение строительства детского сада в бюджете Шуи предусмотрено еще 15,4 млн рублей.