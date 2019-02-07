{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ивановские власти пообещали достроить детский сад в Шуе к осени 2019 года

В учреждении также собираются открыть ясельную группу

ТАСС, 7 февраля. Строительство детского сада в городе Шуя в Ивановской области, начатое в 2013 году, завершится к сентябрю текущего года. Об этом в четверг сообщил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский полномочному представителю президента РФ в Центральном федеральном округе (ЦФО) Игорю Щеголеву.

Щеголев прибыл в регион с рабочей поездкой и посетил в Шуе детский сад-долгострой.

"Наша цель - чтобы в этом году мы про этот объект [детский сад] забыли в хорошем смысле слова. Доделаем его, чтобы к сентябрю ребятишки им уже смогли воспользоваться", - отметил Воскресенский. Он также сообщил, что в дошкольном учреждении появятся четыре группы для детей в возрасте от полутора до трех лет, пояснив, что "впервые за многие годы в Шуе будут работать ясли".

В 2015 году строительство детского сада было приостановлено из-за судебных разбирательств между администрацией города и подрядной организацией. Стройку удалось возобновить лишь в прошлом году, на эти цели из бюджета области выделили 62,9 млн рублей. В 2019 году на завершение строительства детского сада в бюджете Шуи предусмотрено еще 15,4 млн рублей.

Теги
РоссияИвановская областьВоскресенский, Станислав Сергеевич
Финансирование проектов развития городской среды возросло в Вологодской области в 1,4 раза
Его общий объем составил более 616 млн рублей
Читать полностью