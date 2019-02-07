В ПАСЕ призвали освободить датчанина, приговоренного в России по делу "Свидетелей Иеговы"

ПАРИЖ, 7 февраля. /ТАСС/. Наблюдатели Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) выразили обеспокоенность в связи с обвинительным приговором российского суда в отношении подданного Дании Денниса Кристенсена. В заявлении, распространенном в четверг, они призывают как можно скорее освободить его.

"Докладчики выразили надежду на то, что приговор Кристенсену будет отменен решением Апелляционного суда и призвали российские власти освободить его на время рассмотрения апелляции, - говорится в документе. - Обвинение и тюремное заключение Кристенсена только лишь за исповедания своей веры - это неприемлемое нарушение права на свободу вероисповедания".

Докладчики Тельмо Коррея (Португалия) и Ангелы Смит (Великобритания) заявили в этой связи, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) ранее уже выносил решения в пользу последователей этого культа. Они также напомнили об "озабоченности ПАСЕ в связи со злоупотреблениями и вольным применением "закона о противодействии экстремизму" со стороны российских властей".

Орловское отделение религиозной организации "Свидетели Иеговы" (организация запрещена в РФ) было признано судом экстремистским в 2016 году, спустя почти год был задержан Кристенсен. Как следует из материалов дела, в доме, где собирались последователи запрещенной организации, прошли обыски, в ходе которых была изъята экстремистская литература. В региональной прокуратуре уточнили, что осужденный знал о том, что "Свидетели Иеговы" запрещены, но продолжал проводить собрания и распространять книги и брошюры. Железнодорожный районный суд Орла в среду признал Кристенсена виновным в организации деятельности религиозной общины и приговорил его к шести годам лишения свободы.