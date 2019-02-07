Папа Франциск поблагодарил патриарха Кирилла за укрепление дружбы церквей

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Папа Римский Франциск направил Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу послание с благодарностью за его вклад в развитие отношений между Русской православной и Римско-католической церквями. Об этом сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

"С большим удовольствием вспоминая нашу историческую встречу в Гаване, я выражаю благодарность Вашему Святейшеству за Ваш личный вклад в укрепление дружеских отношений между нашими Церквами", - приводит сайт Московской патриархии слова понтифика.

Папа Франциск заверил патриарха Кирилла в том, что молится о судьбе Русской церкви.

Патриарх Кирилл и папа Франциск провели личную встречу в аэропорту Гаваны (Куба) 12 февраля 2016 года. Она стала первой в истории встречей предстоятелей Римско-католической и Русской православной церквей.