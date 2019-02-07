Gucci извинился за свитер с балаклавой после обвинений в расизме

ТАСС, 7 февраля. Итальянский дом моды Gucci принес извинения за шерстяной свитер с балаклавой после того, как пользователи в соцсетях раскритиковали вещь за схожесть с разновидностью театрального грима комиков, карикатурно изображавших чернокожих людей. Извинение компания опубликовала в четверг в Twitter.
"Gucci искренне извиняется за оскорбление, которое нанес шерстяной свитер-балаклава, - написано в заявлении модного дома. - Мы можем заверить, что вещь была немедленно убрана из нашего интернет-магазина и всех торговых точек".
But y’all spend hundreds on GUCCI though! ♀️♀️ @gucci ASHAMED— Juss_Jadorè (@Jadore_Delion) February 7, 2019
“Happy Black History Month” pic.twitter.com/5mE9LQHYp6
Впервые свитер был представлен на показе коллекции Gucci осень-зима 2018. На сайте средняя стоимость вещи достигала $890.
Дом моды Gucci принадлежит французскому конгломерату Kering, мировому лидеру в области одежды и аксессуаров.