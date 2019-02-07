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Gucci извинился за свитер с балаклавой после обвинений в расизме

В доме моды заявили, что убрали вещь из своего интернет-магазина и из всех торговых точек

ТАСС, 7 февраля. Итальянский дом моды Gucci принес извинения за шерстяной свитер с балаклавой после того, как пользователи в соцсетях раскритиковали вещь за схожесть с разновидностью театрального грима комиков, карикатурно изображавших чернокожих людей. Извинение компания опубликовала в четверг в Twitter.

"Gucci искренне извиняется за оскорбление, которое нанес шерстяной свитер-балаклава, - написано в заявлении модного дома. - Мы можем заверить, что вещь была немедленно убрана из нашего интернет-магазина и всех торговых точек".

Впервые свитер был представлен на показе коллекции Gucci осень-зима 2018. На сайте средняя стоимость вещи достигала $890.

Дом моды Gucci принадлежит французскому конгломерату Kering, мировому лидеру в области одежды и аксессуаров.

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