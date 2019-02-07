Калининград рассчитывает на сотрудничество с Нидерландами по проблеме разрушения побережья

КАЛИНИНГРАД, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Калининградской области рассчитывают на сотрудничество со специалистами из Нидерландов в решении проблемы защиты побережья от разрушения волнами Балтийского моря. Об этом сообщил в четверг журналистам губернатор области Антон Алиханов.

В среду в представительстве Европейского Союза в Москве состоялась презентация Калининградской области для послов государств ЕС в России. Дипломатам был представлен инвестиционный потенциал области, обсуждались направления сотрудничества, в числе которых защита морского побережья.

"Голландцы очень активно сейчас с нами работают [в вопросах защиты побережья]. Возможно, поработаем как-то вместе над проектами того же песчаного двигателя", - сказал Алиханов, комментируя итоги встречи.

Ранее Алиханов обращал внимание на проблему разрушения побережья области, отмечая, что последние 17 лет регион потерял около 250 га земель, а для защиты берегов на ближайшие шесть лет необходимо 20 млрд рублей. Глава области также сообщал, что в регионе разработана программа мероприятий по укреплению берегов. Помимо берегозащитных сооружений, обсуждается возможность создания в районе мыса Таран искусственного острова, так называемого песчаного двигателя, который станет донором песка для пляжей, играющих роль буфера между морем и берегом.

Общая протяженность прибрежной полосы Балтийского моря в Калининградской области составляет 150 км. Муниципальные пляжи общей протяженностью 13 км работают в Светлогорске, Балтийске, Пионерском и Янтарном.

Во встрече в Москве приняли участие посол ЕС в России Маркус Эдерер и 28 дипломатов. Помимо общей презентации возможностей области прошли встречи с представителями отдельных стран, обсуждались вопросы приграничного сотрудничества, туризма, гуманитарной сферы, например в части помощи людям с ограниченными возможностями.