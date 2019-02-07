ВОЗ регистрирует рекордное число заразившихся корью в Европе за последние 10 лет

ТАСС, 7 февраля. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рекордное количество заразившихся корью в Европе за последние 10 лет. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте организации.

"В 2018 году от кори умерли 72 жителя Европейского региона - как дети, так и взрослые. По данным ежемесячных отчетов стран за период с января по декабрь 2018 год (полученных по состоянию на 1 февраля 2019 год), корью заразились 82596 человек в 47 из 53 стран региона", - говорится в докладе.

Отмечается, что в 2018 году число заразившихся корью в три раза превышает аналогичный показатель 2017 года и в 15 раз показатель 2016 года. "В странах, предоставляющих данные о госпитализации, были госпитализированы минимум две трети (61%) заболевших", - добавили в ВОЗ.

Наиболее тяжело ситуация с корью в Европе обстоит на Украине. Согласно докладу ВОЗ, на Украине заболеванию подверглись 53218 человек. Среди лидеров по количеству заболевших находятся Сербия (5076 человек), Франция (2913), Италия (2517). В России, согласно ВОЗ, зафиксировано 2256 случая заболевания.

В последние годы из-за роста популярности отказа от прививок заболеваемость корью в Европе растет. Европейская комиссия еще в августе высказала озабоченность в связи с происходящем, а в апреле рекомендовала ввести общеевропейскую систему контроля вакцинации.