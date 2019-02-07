В Госдуме заявили, что поправка о дачных домах ни к чему не обязывает дачников

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Законопроект о внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), принятый в четверг Госдумой в первом чтении, является техническим и ни к чему не обязывает владельцев дачных домов. Это пояснил ТАСС член думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Олег Валенчук, комментируя публикации на эту тему в СМИ.

Документ, о котором идет речь, приводит в соответствие КоАП с вступившим в силу с 1 января законом "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", в котором ранее была исключена из перечня основных понятий категория "дачный дом".

"Это чисто техническое изменение, дачников оно ни к чему не обязывает, им не нужно ничего оформлять или менять: ни свои правоустанавливающие и иные документы, ни свидетельства о собственности", - подчеркнул парламентарий. "Ни с дачами, ни с дачными товариществами никаких существенных изменений не происходит. Просто они изменят название на "садовые товарищества", - констатировал он.

По словам Валенчука, "никуда не денутся и сами дачи, они лишь перестанут быть юридическим термином". "Тем более, что никаких серьезных различий между дачными и садоводческими товариществами нет. К ним применяются единые требования документации", - подтвердил он.

Когда дачи утратили правовой статус

Как ранее сообщал ТАСС, новый ФЗ №217 "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" был принят 29 июля 2017 года. Он предусматривал переходный период до 1 января 2019 года, чтобы собственники земельных участков успели адаптироваться и привести в соответствие с новыми правилами уставы своих объединений.

Новый закон касается граждан, которые ведут садоводство и огородничество для собственных нужд. Как пояснили ТАСС в Росреестре, раньше возникало смешение понятий.

Прошлый (66-й) закон в этой части был не конкретен, он путал дачников с промышленным садоводством и сельским хозяйством. В итоге существовали девять форм ведения хозяйства: возникали так называемые дачные некоммерческие объединения в форме товарищества, а также партнерства, кооперативы и т. д. К тому же стерлись различия между садовыми земельными и дачными участкам. На это обращал внимание и Конституционный суд.

Новый закон упразднил модель "дачное товарищество" и прочие модели как виды деятельности. Таким образом, понятие "дача" останется только как речевой оборот, но оно утратило юридическую силу.

Теперь действует только одна организационно-правовая форма некоммерческой организации - товарищество собственников недвижимости и два его вида: садоводческое товарищество и огородническое товарищество. Отличие имеется в правах на возведение капитальных строений. Огороднические товарищества имеют право построить на участке только технические здания: сарай, теплицу, колодец.

Садоводы же получили возможность регистрировать свои дома как жилые и изменить статус в ЕГРН с категории "нежилое здание - садовый дом" для сезонного проживания в категорию "жилой дом" для круглогодичного проживания с правом прописки. Соответствующая процедура была утверждена правительством РФ в конце декабря 2018 года, то есть теперь закон приближает дома на землях СНТ к постройкам на землях индивидуального жилищного строительства (ИЖС).