В МИД России пройдут мероприятия в преддверии Дня дипломата

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел РФ проведет в пятницу ряд торжественных мероприятий, посвященных отмечаемому 10 февраля Дню дипломатического работника. В фойе здания МИД возложат цветы к мемориальным доскам с именами сотрудников, павших на полях Великой Отечественной войны, при исполнении служебного долга, и жертв политических репрессий.

Вечером сотрудники и ветераны соберутся на традиционное собрание, на котором выступит глава ведомства Сергей Лавров.

Как заявил в июле 2018 года президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании послов и постпредов, в условиях динамичной ситуации в мире Москва последовательно проводит самостоятельный внешнеполитический курс. "Активное участие России в мировых делах продиктовано нашим главным национальным интересом. Это обеспечение максимально благоприятных, безопасных условий для прорывного развития страны, решения масштабных социальных, экономических задач, повышения качества жизни наших людей", - сказал глава государства.

Он также заверил, что Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН будет и впредь отстаивать зафиксированные в уставе этой организации основополагающие принципы: суверенитет и равенство государств, невмешательство в их внутренние дела, справедливое разрешение споров.

6 февраля во время визита в Ашхабад Лавров заявил, что только совместными усилиями можно найти ответы на многочисленные современные вызовы, а ставка на гегемонию и силу приводит к весьма плачевным результатам. По его словам, к кризисам в Сирии и на Украине теперь добавилась Венесуэла. Весьма тревожит и тенденция слома существующей системы стратегической стабильности, вызванная выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, отметил глава российского дипведомства.

Преемственность задач

10 февраля 1549 года впервые был упомянут Посольский приказ, когда царь Иван Грозный поручил думному дьяку Ивану Висковатому "посольское дело вести". С тех пор иностранное ведомство не раз меняло свое название, при этом приоритеты работы оставались непоколебимыми - твердое отстаивание интересов родины.

С ведомством связаны прославленные имена: главы Посольского приказа Афанасия Ордина-Нащокина, драматурга Александра Грибоедова, поэта Александра Пушкина и его лицейского друга канцлера Александра Горчакова, лирика Федора Тютчева, наркома Георгия Чичерина и министра Андрея Громыко.

Глава МИД РФ напоминает молодым коллегам, что никакие электронные средства ведения переговоров не заменят прямого общения, навыки которого нужно в себе развивать. Главное, по его словам, "учиться, учиться и еще раз учиться" и заимствовать опыт великих предшественников.